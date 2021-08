Fußball-Bundesligist Hertha BSC konnte das Testspiel gegen Gaziantep FK aus der Türkei nicht zu Ende bringen. Nach einem Unwetter wurde die Begegnung beim Stand von 3:0 (2:0) für die Berliner in der 57. Minute im Trainingslager in Österreich abgebrochen.

Trainer Pal Dardai schickt seine Spieler in die Kabine (Foto: SID)

Davie Selke (14.), der nach einem vergebenen Foulelfmeter im Nachschuss erfolgreich war, Dodi Lukebakio (44., Foulelfmeter) und Niklas Stark (55.) waren für die Alte Dame erfolgreich. Damit blieben die Berliner während der Vorbereitung in den Testspielen ohne Niederlage.

Am 8. August spielt die Hertha im DFB-Pokal beim Drittligisten SV Meppen. Am 15. August treten die Herthaner am ersten Bundesliga-Spieltag beim 1. FC Köln an.

SID