Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat im internationalen Testspiel gegen den italienischen Erstligisten FC Genua 93 einen 3:2 (2:1)-Erfolg über viermal 30 Minuten gefeiert. Jonathan Burkhardt (14.), Jean-Paul Boetius (49.) und Adam Szalai (96.) trafen für die Rheinhessen.

Der FSV gewinnt gegen den FC Genua mit 3:2 (Foto: SID)

Das erste Pflichtspiel der Saison folgt am 8. August in der ersten DFB-Pokalrunde beim Regionalligisten SV Elversberg. Heimrecht haben die Mainzer am ersten Bundesliga-Spieltag am 15. August gegen RB Leipzig.

SID