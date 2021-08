Der deutsche Rekordmeister Bayern München darf für seine Heimspiele in der Fußball-Bundesliga ein erhöhtes Kontingent von 25.000 Zuschauern in der Allianz Arena begrüßen. Die bayerische Landesregierung habe beschlossen, "dass die Hälfte der Plätze in Fußball-Stadien, maximal aber 25.000 Plätze besetzt werden können", schrieb der Klub in einer Mitteilung.

Demnächst dürfen wieder mehr Fans in die Allianz Arena (Foto: SID)

Beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln (3:2) am vergangenen Sonntag waren noch 20.000 Zuschauer in München zugelassen. Die Bayern setzen bei steigenden Corona-Zahlen weiterhin auf den 3G-Nachweis, Fans müssen also entweder vollständig geimpft, genesen oder getestet sein.

SID