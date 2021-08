Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss im Auswärtsspiel beim schwäbischen Rivalen VfB Stuttgart auf Jonathan Schmid verzichten. Der Außenverteidiger wird den Badenern wegen eines Coronafalls in seinem häuslichen Umfeld im Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung stehen. Der Franzose selbst wurde zwar negativ getestet, befindet sich aber nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt vorsichtshalber in Quarantäne.

Freiburgs Jonathan Schmid fällt am Wochenende aus (Foto: SID)

Hingegen könnte Stürmer Nils Petersen nach seiner Meniskusoperation sein Comeback geben, wie Trainer Christian Streich am Donnerstag sagte. In der Drittliga-Partie der zweiten Mannschaft der Freiburger am Mittwochabend konnte der Nationalspieler gegen die Würzburger Kickers (1:0) 67 Minuten mitspielen.

"Das war gut", sagte Streich. Eine Entscheidung, ob Petersen gegen Stuttgart im Kader steht, soll aber erst kurzfristig fallen. Sicher wieder zur Verfügung steht Innenverteidiger Manuel Gulde nach einer Hüftprellung.

SID