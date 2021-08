DFB-Pokal-Sieger Borussia Dortmund muss im Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf Innenverteidiger Mats Hummels verzichten. Der gerade erst zurückgekehrte Nationalspieler habe "nach dem Freiburg-Spiel sofort wieder eine Reaktion gezeigt und diese Woche kein Mannschaftstraining gemacht", sagte Trainer Marco Rose am Donnerstag.

Mats Hummels fehlt dem BVB und der Nationalmannschaft (Foto: SID)

Das Ziel sei nun, Hummels in der Länderspielpause "so weit hinzubekommen, dass es dann endlich funktioniert". Der 32-Jährige hatte Probleme mit der Patellasehne, er wird somit am Freitag auch nicht vom neuen Bundestrainer Hansi Flick für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nominiert werden.

Zuletzt war Axel Witsel in der BVB-Innenverteidigung eingesprungen und hatte neben Manuel Akanji gespielt. Dies wird wohl auch wieder die Lösung für das Duell mit der TSG sein, für das der belgische Rechtsverteidiger Thomas Meunier zurückkehrt. "Er ist wieder eine Option", sagte Rose.

SID