Das Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) zwischen RB Leipzig und Bayern München wird laut Sportwettenanbieter bwin ein spannendes Duell auf Augenhöhe. Der Titelverteidiger aus München kommt mit einer nur etwas niedrigeren Siegquote von 2,25 daher als die Sachsen (2,75). Ein Remis bei der Rückkehr von Julian Nagelsmann an seine alte Wirkungsstätte wird mit dem 3,8-fachen des Einsatzes belohnt.

bwin: Leipzig gegen Bayern wird spannend (Foto: SID)

Das Heimspiel des Tabellenzweiten Bayer Leverkusens gegen Borussia Dortmund verspricht eine ähnlich hohe Spannung. Der BVB geht als leichter Favorit (2,10) in das Spiel am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky), ein Leverkusener Erfolg verspricht eine Quote von 3,20.

SID