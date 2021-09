Trainer Julian Nagelsmann erwartet bei seiner Rückkehr mit Bayern München an die alte Leipziger Wirkungsstätte einen feurigen Empfang. "Ich rechne mit einer aufgeheizten Stimmung, die meisten der 34.000 Zuschauer sind jetzt wohl nicht so freudig, dass ich wieder komme. Glaube ich. Von dem her wird es schon spannend", sagte der 34-Jährige vor dem Bundesliga-Schlager bei RB am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Interview mit tz/Münchner Merkur (Freitagausgabe)

Julian Nagelsmann kehrt mit Bayern nach Leipzig zurück (Foto: SID)

Das Spiel sei laut Nagelsmann, bis zum Sommer Coach der Sachsen, "für Leipzig vielleicht noch einen Ticken wichtiger in der Standort-Bestimmung. Wir wollen einen Konkurrenten im Kampf um den Titel auf Distanz halten und den Eindruck aus dem Hertha-Spiel bestätigen. Leipzig wird versuchen, extrem hoch zu pressen – gerade in der Anfangsphase."

Nach zwei Monaten Bayern fällt Nagelsmanns Zwischenfazit positiv aus. "Bis jetzt ist es relativ ruhig, das wird sich aber auch irgendwann mal ändern", sagte er: "Grundsätzlich fühle ich mich total wohl und bin gut angekommen.

SID