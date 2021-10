Tierische Ehrung für Urs Fischer: Im Berliner Tierpark ist ein Roter Panda nach dem Trainer des Fußball-Bundesligisten Union Berlin benannt worden. Der Schweizer war zuvor schon Taufpate des im Juni geborenen Panda-Nachwuchses, der nun den Namen 'Urs' trägt. Der Tierpark hatte zusammen mit Union im September zur Namensfindung aufgerufen und hunderte Vorschläge erhalten.

Ein Roter Panda wurde nach Urs Fischer benannt (Foto: SID)

Die Entscheidung traf eine dreiköpfige Jury. "Ich freue mich natürlich, dass so viele Unioner und Tierpark-Fans den Namen 'Urs' vorgeschlagen haben", sagte Fischer, der seit 2018 bei Union im Amt ist und die Berliner in die Bundesliga geführt hatte. Am Montag hatte der 55-Jährige seinem Taufpaten und Namensvetter dann auch einen Besuch abgestattet.

SID