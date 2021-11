Beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sind mehrere Vereinsmitarbeiter nach dem Sportpresseball positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Klub bestätigte am Dienstag auf Anfrage einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung.

Fünf Mitarbeiter der Eintracht wurden positiv getestet (Foto: SID)

"Die betreffenden Personen hatten keinerlei Kontakt zur Mannschaft", teilte ein Eintracht-Sprecher mit. Über die Anzahl der Infizierten machte der Klub keine Angaben.

Der Sportpresseball hatte am 6. November in der Alten Oper in Frankfurt unter der Voraussetzung der 2G-Regel stattgefunden. Alle Gäste waren demnach geimpft oder genesen.

SID