Aufatmen bei Bayern München: Die deutschen Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala dürfen die häusliche Quarantäne wie Eric Maxim Choupo-Moting verlassen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Einzig der positiv getestete Niklas Süle müsse weiter in Isolation bleiben und werde das Bundesliga-Derby beim FC Augsburg am Freitag damit verpassen.

Kimmich, Gnabry und Musiala wohl bald wieder dabei (Foto: SID)

Der Grund: Der geimpfte Verteidiger, der am 8. November nach seiner Ankunft bei der Nationalmannschaft positiv getestet worden war, hatte ähnlich wie zuvor Trainer Julian Nagelsmann leichte Symptome. Seine Quarantäne wird erst nach 14 Tagen enden, sofern er dann einen negativen Test vorweisen kann und symptomfrei ist.

Kimmich, Gnabry und Musiala dagegen waren offenbar bei den Testungen am Montagnachmittag negativ. Sie hatten sich wie Choupo-Moting, der bereits am Sonntag grünes Licht erhalten hatte, als Kontaktpersonen zu Süle ebenfalls isolieren müssen. Am siebten Tag der Quarantäne war für sie ein sogenanntes Freitesten möglich.

Gnabry und Musiala sollten am Dienstag beim Training der Bayern auf den Platz zurückkehren. Kimmich fehlte nach Informationen der Bild aus privaten Gründen noch.

Die Nationalspieler, die wie Thomas Müller oder Robert Lewandowski zuletzt in der WM-Qualifikation im Einsatz waren, steigen am Mittwoch wieder ein. Choupo-Moting war am Dienstag bereits mit der Nationalmannschaft Kameruns in der WM-Quali gegen die Elfenbeinküste aktiv.

SID