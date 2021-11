Sven Mislintat, Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart, ist am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 49-Jährige, der nach Vereinsangaben vollständig geimpft ist, befindet sich in häuslicher Isolation. Alle weiteren COVID-19-Tests des Kaders sowie des Trainerstabes fielen negativ aus. Der Trainingsbetrieb kann deshalb ohne Einschränkungen fortgesetzt werden.

Sven Mislintat wurde positiv auf Corona getestet (Foto: SID)

"Unser Test- und Überwachungssystem beim VfB hat auch in meinem Fall gut funktioniert, sodass schnell die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet werden konnten. Das Spiel am Freitag vor dem Fernseher zu verfolgen, wird sicherlich ein ungewöhnlicher Moment für mich sein", sagte Mislintat. Der VfB empfängt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) den FSV Mainz 05.

SID