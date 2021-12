Die Sport-Streamingplattform DAZN wird am 10. Dezember eine Doku-Serie über die "goldene Generation" des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC veröffentlichen. Im Fokus der Serie stehen Änis Ben-Hatira und Chinedu Ede. Gemeinsam mit ihren Freunden Kevin-Prince Boateng, Ashkan Dejagah und Patrick Ebert haben sie sich nach oben gekämpft. Der Titel der Dokumentation ist "Underground of Berlin".

Neue Dokumentation über Bundesligist Hertha BSC (Foto: SID)

Die Doku-Serie entführt die Zuschauer in Berliner Brennpunkte, in eine Welt, geprägt von Kriminalität, Gewalt und sozialer Benachteiligung. Fünf Jungs finden sich in diesem schwierigen Umfeld in den 1990er Jahren als Freunde, verbunden durch die Liebe zu Berlin und zum Fußball.

Der Streamingdienst erzählt ihre Geschichte, von schlimmen Bedingungen in ihrer Jugend, sozialen Hürden und von Vorurteilen, die sie überwinden mussten.

SID