Der Fußball-Talk Doppelpass bei Sport1 verzeichnete am Sonntag mit 760.000 Zusehenden eine gute Quote, in der Spitze wurde sogar erstmals in dieser Saison die Millionmarke geknackt. Zu den Gästen zählte unter anderem Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler.

Doppelpass mit Gast Rudi Völler verzeichnet gute Quote (Foto: SID)

Auch auf den digitalen Plattformen von Sport1 war der Talk gefragt: Der Livestream erzielte insgesamt 171.000 Views auf Sport1.de, in den Apps des Senders, auf Facebook und Youtube. Auch das ist eine Bestmarke in dieser Spielzeit.

SID