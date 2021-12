Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim bangt vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen um den Einsatz von Georginio Rutter und Angelo Stiller. Bei den beiden Profis gebe es noch "Fragezeichen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky).

Georginio Rutter war zuletzt gut in Form (Foto: SID)

Rutter hatte gegen den SC Freiburg (2:1) eine starke Prellung erlitten, Stiller einen Schlag auf den Mittelfuß bekommen. Für Mittelfeldspieler Dennis Geiger (muskuläre Probleme) kommt das Spiel am Mittwoch noch zu früh. Für das Wochenende bestehe aber "Hoffnung", sagte Hoeneß.

Nach zuletzt vier Siegen nacheinander stehen die Kraichgauer auf einem Champions-League-Platz. Dies sei "natürlich super reizvoll", sagte Hoeneß, ergänzte aber: "Das ist eine Momentaufnahme, das muss uns auch klar sein. Der Schuss Demut muss auch immer dabei sein."

Im Duell mit dem Tabellennachbarn aus Leverkusen will sich der Bundesliga-Vierte nicht verstecken. "Man kann sehr viel gewinnen in diesem Spiel. Wir wollen da was reißen, wir trauen uns da was zu", sagte Hoeneß, der trotz der heftigen Bayer-Pleite in Frankfurt (2:5) einen starken Gegner erwartet. Leverkusen habe "eine Mannschaft, die gespickt ist mit unglaublicher Qualität".

SID