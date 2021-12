Präsident Peter Fischer (65) von Eintracht Frankfurt will am Rande der Bundesliga-Spiele vor den Stadien im großen Stil gegen das Coronavirus impfen lassen. Sein "Aufruf an die neuen Entscheider in Berlin lautet" demnach: "Bindet jeden Bundesligaverein in eure Impfkampagne ein. Jeder Klub kann jedes Wochenende, wenn Zehntausende in die Stadien strömen, jeden impfen", sagte Fischer in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Das ist kein Problem."

Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer will, dass die Bundesliga-Klubs stärker in die Impfkampagne eingebunden werden (Foto: SID)

Jeder Klub bekomme "das organisatorisch ohne Schwierigkeiten auf die Reihe, denn wir sind es gewohnt, Massenveranstaltungen in geordnete Bahnen zu lenken", sagte Fischer: "Wir bei der Eintracht können auf den Flächen vor dem Stadion Zelte errichten und Impfstraßen aufbauen, sodass wir im Eiltempo die Leute mit den Vakzinen versorgen können. Dann geht es jeden Samstag oder Sonntag mit den Spritzen zack, zack, zack! Gebt uns den Impfstoff, dann legen wir alle sofort los."

Fischer glaubt, mit seinem Vorschlag "mit Sicherheit eine ganze Menge Menschen" zu erreichen, "denen wir, die 18 Bundesligavereine, ein Impfangebot unterbreiten könnten, um so einen Beitrag zu leisten, Corona in den Griff zu bekommen."

SID