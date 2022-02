Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Kampf um die Champions League mehrere Wochen auf Torjäger Patrik Schick verzichten. Wie der Werksklub am Sonntag mitteilte, erlitt der tschechische Nationalspieler beim 2:3 (1:0) im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 am Freitag einen Muskelfaserriss in der linken Wade und steht "einige Wochen" nicht zur Verfügung.

Patrik Schick fehlt Leverkusen bis auf Weiteres (Foto: SID)

Kurz vor der Verletzung hatte Schick noch seinen 20. Saisontreffer für die Werkself markiert. Der 26-Jährige ist der mit Abstand beste Torschütze im Team von Trainer Gerardo Seoane, das nach 23. Spieltagen auf Platz drei steht.

SID