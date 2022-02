Spannung pur beim heutigen Top-Abendspiel der 24. Runde der Deutschen Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München. Ab 18:30 Uhr Ligaportal-Liveticker! Im Hinspiel "knackte" Eintracht-Coach Oliver Glasner den "Bayern-Code", landete einen 2:1-Coup! Auch ein anderer Österreicher zog mit Borussia Mönchengladbach den Bayern "die Lederhosen aus": der Vorarlberger Adi Hütter, der in dieser Saison in drei Duellen gegen den deutschen Rekordmeister 2 Siege feierte. Auch per 2:1 in der Liga in München, dazu 1:1 daheim und: die historische Pokal-Pleite der Nagelsmann-Elf mit 0:5 im Oktober!

Gelingt Eintracht-Chefcoach Oliver Glasner, hier noch beim LASK, der nächte Coup gegen den FC Bayern?

Es ist auch ein Match mit "rot-weiß-rot"-Beteiligung! Auf Eintracht-Seite mit dem Trainer- und Funktionsteam: Chefcoach Oliver Glasner (ehemals LASK, Co bei RB Salzburg), die Co-Trainer Michael Angerschmid (Ex-Co LASK und SV Ried) und Ronald Brunmayr (FC Blau-Weiß Linz) sowie Fitness-Trainer Markus Murrer. Dazu die ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker (früher FC Red Bull Salzburg).

Demgegenüber beim FC Bayern München, der vor dem 24. Spieltag die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf den BVB anführt, ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer, der gebürtige Welser. Zwar kein Österreicher, doch beim FC Red Bull Salzburg "entwickelt" wurde der französische Innenverteidiger Dayot Upamecano. Ob der gebürtige Dornbirner Paul Wanner, der beim Championsleague-Achtelfinal-Hinspiel in Salzburg auf der Bank saß, im Kader ist, bleibt offen?

Ebenso wie weit Kapitän & Keeper Manuel Neuer nach seiner Knieverletzung wieder zum Comeback bereit ist. Aktivposten Thomas Müller ist weiter in Quarantäne und wird nach "Covid positiv" dem Tabellenführer definitiv fehlen.

Bei Eintracht Frankfurt, aktuell auf Rang 10, lieferte beim 2:1-Hinspielsieg im Herbst in der Allianz Arena in München-Fröttmaning Torhüter Kevin Trapp das "Spiel seines Lebens". Der 31-jährige, ehemalis Paris SG-Legionär, brachte Liga-Torschützenkönig Robert Lewandowski und Co. schier zur Verzweiflung.

"Erbarmen, die Hessen kommen..."

Gastspiele in Frankfurt sind nahezu seit Bundesliga-Bestehen für den FC Bayern "traditionell" wiederholt ungemütlich. In 50 Partien spricht die Heim-Bilanz für die Eintracht: 20 Siege, 16 Remis...und "nur" 14 Siege für die Münchener...Torverhältnis = 76:64. Getreu einem Evergreen der Frankfurter Kult-Band Rodgau Monotones..."Erbarmen, die Hesse kommen..." ging es für den FC Bayern im benachbarten Bundesland Hessen und im Stadion der Eintracht meist besonders hoch her.

Die jüngsten beiden Heimspiele gewann der Traditionsverein vom Main: vor einem Jahr am 20. Feber mit 2:1 und am 2. November 2019 (jeweils damals Eintracht-Chefcoach Adi Hütter!) gab es gar eine 1:5-Schlappe für den selbsternannten "Stern des Südens"...worauf bei Bayern der ehemalige Salzburger Niko Kovacs seinen Trainerposten verlor.

Letzter Bayern-Sieg in "Mainhattan" im Dezember 2018

Fakt ist: Eintracht Frankfurt zählt nicht gerade zu den Lieblingsgegners des deutschen Rekordmeisters, der seinen letzten Sieg gegen die Südhessen im Oktober 2020 feierte. In "Mainhattan" - wie die Banken-Stadt Frankfurt am Main wegen ihrer imposanten Skyline auch gern genannt wird - gar letztmals am 22. Dezember 2018 (!). Ein gewisser Frank Ribéry traf damals per Doppelpack, Rafinha zum 0:3-Endstand (89.).

Laut Kicker Sportmagazin ist im sehr elitären Kreis der Bayern-Angstgegner die Eintracht gerade so was wie die DFB-Präsidentin. Frankfurt gewann nicht nur die letzten beiden Heimspiele gegen den Rekordmeister (5:1, 2:1), sondern auch das Hinspiel in München (2:1). Doch das ist noch nicht alles: Julian Nagelsmann hat in der Bundesliga noch nie gegen Oliver Glasner und seit 2016 nicht mehr in Frankfurt gewonnen. Bleibt die Frage, ob all diese Zahlen gegen die durchwachsene Form der SGE ankommen?

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at