Wegen dem Covid-Cluster vom FSV Mainz 05 wurde das heutige Bundesliga-Auswärtsspiel von Borussia Dortmund auf Mittwoch, 16. März, verlegt. In Anbetracht des Lazaretts wird dem BVB die Zwangspause womöglich nicht ganz ungelegen kommen. Einer fehlt dem Team vom Ex-Salzburger Meister-Trainer Marco Rose in diesen durchwachsenen BVB-Wochen besonders: Tor-Garant Haaland, dessen Comeback sich offenbar verzögert. Der 21-jährige Norweger reiste zur Behandlung seiner Adduktorenverletzung nach München, wo sein Ex-Klub FC Salzburg Dienstagabend in der Championsleague spielt - ab 21 Uhr LIVE im Ligaportal-Ticker!

Die Hoffnungen, dass Erling Braut Haaland, der in dieser Saison für den BVB in 20 Pflichtpartien 23 Tore erzielte (16 in der Bundesliga), nach seinem ersten Mannschafts-Training Ende Februar im Kreise der Dortmunder Reservisten kurz vor seinem Comeback steht, erwiesen sich als Wunschdenken.

Wie die Bild berichtet, habe der im englischen Leeds geborene Ausnahmestürmer kurz vor dem Rückspiel in der Europa League gegen die Glasgow Rangers einen Rückschlag erlitten. Eine Rückkehr auf das Fußballfeld sei daher erst nach der länderspiel bedingten Bundesligapause Anfang April zu erwarten.

"BVB-Bomber" in München zur Behandlung

Der ehemalige Torjäger des FC Red Bull Salzburg bestritt Ende Jänner gegen die TSG Hoffenheim (3:2) sein letztes Spiel für den BVB und fehlt seit nunmehr sechs Wochen. Deshalb reiste Erling Haaland zuletzt auch nach München, um dort seine Muskelverletzung im Adduktorenbereich medizinisch behandeln zu lassen.

