Der FC Bayern München hat für einige Wochen auf Innenverteidiger Niklas Süle zu verzichten. Der 26-jährige Frankfurter zog sich am Mittwoch im Training einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zu. Süle fällt deshalb auch für die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft Ende März aus. Für das Viertelfinale der Bayern in der Champions League (5./6. und 12./13. April) dürfte es eng werden.

Niklas Süle fäält mit wegen Muskelfaserriss verletzt aus (Foto: SID)

Süle, der am Saisonende zu Borussia Dortmund wechselt, war im Team von Trainer Julian Nagelsmann zuletzt eine feste Größe. Er war in der wackeligen Defensive des deutschen Fußball-Rekordmeisters der stabilste Akteur. Nun muss Nagelsmann wieder auf Dayot Upamecano vertrauen. Der vor der Saison von Leipzig für 42,5 Millionen Euro verpflichtete Franzose leistete sich in dieser Saison schon etliche Aussetzer.

Verzichten müssen die Bayern, die am Samstag (18:30 Uhr) im Top-Spiel des 27. Spieltages auf den Tabellenachten Union Berlin treffen, neben Süle weiter auch auf Leon Goretzka, Alphonso Davies und Corentin Tolisso. Das Trio befindet sich aber schon wieder im Training.

SID