Funktioniert Erling Haaland auch unter Teammanager Pep Guardiola? Ja, glaubt zumindest Manchester Citys Profi Ilkay Gündogan. "Ich denke schon", sagte der Fußball-Nationalspieler im DFB-Quartier am Freitag: "Ich glaube, dass so ein Spieler mit all den Qualitäten, die er mitbringt, zu ziemlich jeder Mannschaft passen würde."

Gündogan würde Haaland-Verpflichtung von City begrüßen (Foto: SID)

City gehört zu den Klubs, die sich intensiv mit einem Transfer des Stürmerstars von Borussia Dortmund beschäftigen und auch die festgeschriebene Ablöse von 75 Millionen Euro stemmen können. Allerdings bevorzuge Guardiola ein System ohne klassische Nummer neun, betonte Gündogan: "Es ist gefühlt eine Ewigkeit her, dass wir mit einem Stoßstürmer gespielt haben."

SID