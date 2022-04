Nationalspieler Leon Goretzka feiert nach 119 Tagen sein Comeback in der Fußball-Bundesliga. Der 27-Jährige steht für Tabellenführer Bayern München im Spitzenspiel beim SC Freiburg nach seinen Patellasehnenproblemen in der Startelf, bei seiner Kaderrückkehr vor der Länderspielpause war er noch ohne Einsatz geblieben. Zuletzt spielte er am 4. Dezember im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund.

Leon Goretzka steht beim Comeback gleich in der Startelf (Foto: SID)

Neben Goretzka steht auch der zuletzt mit einer Rippenverletzung angeschlagene Robert Lewandowski in der ersten Elf der Münchner. Auch der auf die Geburt seines dritten Kindes wartende Joshua Kimmich reiste am Spieltag nach und spielt von Beginn an.

SID