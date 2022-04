Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Rekordmeister Bayern München sähe gerne Schiedsrichter beim Training der Klubs. "Das ist eine geniale Idee, die ich total begrüße", sagte der Coach des Bundesliga-Tabellenführers im Interview mit dem Münchner Merkur/tz. In England hatte Ralf Rangnick, Interimstrainer bei Manchester United, vorgeschlagen, dass Referees zusammen mit den Profis trainieren sollten, um sich besser kennenzulernen.

Nagelsmann (r.) würde Training mit Schiris begrüßen (Foto: SID)

"Die würde ich gerne auch hier bei uns sehen", sagte Nagelsmann. Rangnick stieß damit nach Medienberichten eine Diskussion in England an, die von den Teammanagern positiv aufgenommen wurde. Die Schiedsrichtervereinigung kündigte an, den Vorschlag zu prüfen. Damit soll das Verständnis für die Arbeit der Schiedsrichter verbessert werden.

SID