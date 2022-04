Schreckmoment kurz vor dem Abpfiff des Kellerduells in der Fußball-Bundesliga: In der Nachspielzeit der Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart (1:1) musste der eingewechselte Fabian Klos das Feld auf einer Trage verlassen. Zuvor war der Bielefelder Angreifer mit dem österreichischen Mitspieler Alessandro Schöpf zusammengeprallt und wurde minutenlang am Kopf behandelt. Geistesgegenwärtig und handlungsschnell half ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic den Sanitätern.

Sasa Kalajdzic mit großer Tat

VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic, der sein Team per Handelfmeter in Führung gebracht hatte, eilte den nur langsam aufs Feld laufenden Sanitätern entgegen und nahm ihnen die Trage ab. Unter Applaus des Bielefelder Publikums rannte er in Richtung Klos, der anschließend ins Krankenhaus abtransportiert wurde.

„Eine außergewöhnliche Aktion von Sasa“, gab es für die großartige Tat vom 24-jährigen Wiener Kalajdzic Lob von Bielefeld-Trainer Frank Kramer.

Dies sei eine Szene gewesen, die zeige, wie gut das Verhältnis zwischen den Spielern in der Bundesliga vereinsübergreifend sei, auch wenn man dies während der Spiele manchmal nicht so erkennen könne.

Klos, der minutenlang am Kopf behandelt wurde, wurde nach dem Zusammenprall ins Krankenhaus gebracht, wie Kramer bestätigte. "Wir sind in Gedanken bei ihm und hoffen, dass es doch irgendwie glücklicher ist, als es ausgesehen hat", sagte Kramer, der von gedrückter Stimmung in der Kabine berichtete. "Ziemlich brutal, wenn man auch um die Vorgeschichte weiß - die Verletzung, die er vor ein paar Jahren hatte. Das ist schon ziemlich krass." Klos hatte sich 2013 bereits schwerer am Kopf verletzt.

Kalajdzic: "Hatte Gefühl, es könnte ein bisschen schneller gehen"

"Ich habe nur gesehen, dass er am Kopf irgendwie angeschlagen war. Wenn der Kopf im Spiel ist, braucht es sofort Hilfe", erklärt Kalajdzic nach dem Spiel bei "Sky". Seine Aktion beschreibt der Wiener wie folgt: "Ich habe das Gefühl gehabt, es könnte ein bisschen schneller gehen. Ohne die jetzt schlechtzureden, denn ohne diese Leute wäre ich zum Beispiel nicht gesund geworden. Ich wollte es nur ein bisschen schneller machen, weil ich ein bisschen schneller kann. Ich habe einfach nur versucht zu helfen."

Dass ihn die Bielefeld-Fans mit Applaus beschenkten, nimmt der 24-Jährige mit ein wenig Augenzwinkern. "Die Bielefelder haben wahrscheinlich geklatscht, weil sie Unentschieden gespielt haben. Hätten sie verloren, hätte ich keinen Applaus abbekommen, aber es war eine schöne Geste", so Kalajdzic.

Sportlich: Durch den 1:1-Ausgleichstreffer durch Florian Krüger verließ die Arminia nach zuletzt vier Niederlagen in Serie die Abstiegsränge. Klos war in der 62. Minute für Vorlagengeber Janni Serra eingewechselt worden.

