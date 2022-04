Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat nach der Wechselpanne von Freiburg Teammanagerin Kathleen Krüger in Schutz genommen. "Was passiert ist, passierte als Folge mehrerer unglücklicher Umstände. Was Kathleen Krüger betrifft, sind wir alle froh, dass sie seit Jahren unsere Teammanagerin ist", sagte Salihamidzic der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.

Hasan Salihamidzic nimmt Krüger in Schutz (Foto: SID)

Beim 4:1 (0:0)-Erfolg des Spitzenreiters standen kurzzeitig zwölf Münchner Spieler auf dem Feld. Krüger hatte bei der Auswechslung von Kingsley Coman statt der Nummer 11 seine alte Nummer 29 anzeigen lassen. Der Franzose fühlte sich daher nicht angesprochen. Ob Freiburg Protest gegen die Wertung der Begegnung einlegt, ist offen.

SID