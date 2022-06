DFB-Nationalspieler Karim Adeyemi würde einen Wechsel von Topstar Sadio Mané in die Fußball-Bundesliga begrüßen. "Für die Bundesliga wäre es super, wenn er da spielen würde. Es würde die Liga attraktiver machen, nur beim falschen Verein", sagte der Ex-Salzburger und Torschützenkönig der vergangenen Saison in der ADMIRAL Bundesliga, der in der neuen Saison bei Vizemeister Borussia Dortmund spielt, augenzwinkernd.

Adeyemi über Sadio Mane: "Unfassbarer Spieler"

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der frühere Salzburger Stürmer Sadio Mané steht vor einem Wechsel vom FC Liverpool zum deutschen Rekordmeister Bayern München. "Mané ist ein unfassbarer Spieler. Er hat sich brutal entwickelt. Er ist einer der besten Außenspieler", sagte Adeyemi am Donnerstag im DFB-Trainingscamp in Herzogenaurach auf einer Pressekonferenz.

© 2022 SID