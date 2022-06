BVB-Doppel in der CASHPOINT-Arena: Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund kommt im Juli binnen fünf Tagen gleich zweimal nach Altach. Der BVB um Neo-Stürmer Karim Adeyemi, in der vergangenen Saison für den FC Red Bull Salzburg auf Torejagd, testet gegen gleich zwei spanische Traditionsclubs.

Am Montag, den 18. Juli (Ankick: 19 Uhr) trifft der BVB, der seit vielen Jahren in der Sommer-Vorbereitungsphase Stammgast in Altach ist, gegen den FC Valencia. Bei den Spaniern steht seit diesem Sommer niemand Geringerer als Weltmeister Gennaro Gattuso als Cheftrainer an der Seitenlinie.

Vier Tage später kommt am Freitag, den 22. Juli (Ankick ebenfalls um 19 Uhr) mit dem FC Villarreal sogar ein diesjähriger Champions League-Halbfinalist (FC Bayern-Bezwinger im Viertelfinale) in die CASHPOINT Arena. Auch gegen das „Gelbe U-Boot“ rund um Cheftrainer Unai Emery sind BVB-Youngster Jude Bellingham und Co. voll gefordert.

Alle Preise & Infos zum Ticketkauf unter tickets.scra.at

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty