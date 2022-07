Juan Jose Perea erhält Vertrag beim VfB bis 2026

Foto: VfB Stuttgart/VfB Stuttgart/VfB Stuttgart

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison perfekt gemacht und Stürmer Juan Jose Perea verpflichtet. Der 22 Jahre alte Kolumbianer kommt vom griechischen Erstligisten PAS Giannina und erhält einen Vertrag bis 2026. Er soll etwa zwei Millionen Euro Ablöse kosten.

"Perea bringt viel Geschwindigkeit und einen großen Offensivdrang in unser Spiel ein. Er kann sowohl mit Tempo über die Flügel agieren als auch im Sturmzentrum spielen", sagte Sportdirektor Sven Mislintat. In der vergangenen Saison kam der Angreifer in 33 Pflichtspielen auf zehn Tore und vier Vorlagen.

Perea berichtete, er sei "schon als Kind mit dem VfB-Trikot als Zuschauer" im Stuttgarter Stadion gewesen: "Jetzt bin ich sehr glücklich darüber, das Trikot des VfB auch als Spieler tragen zu dürfen." Er habe "große Ziele".

