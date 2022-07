Bayern-Training mit Neuzugang Sadio Mane

Bayern Münchens neuer Superstar Sadio Mane hat am Freitag das Training beim deutschen Fußball-Rekordmeister aufgenommen. Neben dem 30 Jahre alten Zugang vom FC Liverpool stand bei der Einheit am Nachmittag auch der neue Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam) zum ersten Mal auf dem Platz an der Säbener Straße.

Mane lauschte der Ansprache von Trainer Julian Nagelsmann konzentriert und mit verschränkten Armen, die ersten Läufe absolvierte er mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Mit ihm drehten auch die Nationalspieler Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Kingsley Coman oder Alphonso Davies ihre Runden, die aus dem Urlaub zurück sind.

Noch nicht mit dabei waren Kapitän Manuel Neuer oder Thomas Müller. Das Duo wird wie der wechselwillige Robert Lewandowski und die restlichen Internationalen am Dienstag zurück in München erwartet. Eric Maxim Choupo-Moting fehlte wegen leichten muskulären Problemen.

Mane kostet bis zu 41 Millionen Euro Ablöse und unterschrieb bis 2025, der ablösefreie Mazraoui (24) erhielt einen Vertrag bis 2026. Wie der dritte Neuzugang Ryan Gravenberch (20/2027/18,5 Millionen) kam er von Ajax Amsterdam.

Die Bayern haben ihre Kaderplanung aber längst nicht abgeschlossen. Matthijs de Ligt (22) von Juventus Turin soll neuer Abwehrchef werden. Dazu sind Konrad Laimer (25/RB Leipzig) und Mathys Tel (17/Stade Rennes) im Gespräch.

Weltfußballer Lewandowski will zum FC Barcelona. Als Abgänge fest stehen Niklas Süle (Borussia Dortmund), Corentin Tolisso (Olympique Lyon/beide ablösefrei), Marc Roca (Leeds United/12 Millionen Euro), Omar Richards (Nottingham Forest/8,5), Lars Lukas Mai (FC Lugano/1,6), Ron-Thorben Hoffmann (Eintracht Braunschweig/0,3) und Christian Früchtl (Austria Wien).

