Mailand zu stark für den 1. FC Köln

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat im vierten Test der Saisonvorbereitung die erste Niederlage kassiert. Vor heimischer Kulisse unterlag die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart dem italienischen Meister AC Mailand mit 1:2 (0:2). Mann des Tages war der französische Weltmeister Olivier Giroud, der einen Doppelpack erzielte (16./36.). Stürmer Florian Dietz (86.) sorgte für den späten Anschlusstreffer der Gastgeber.

Die Kölner, die im August in den Play-offs zur Conference League um einen Platz im Europapokal spielen, bestreiten ihr erstes Pflichtspiel am 30. Juli: Beim Zweitligisten Jahn Regensburg steht das Erstrundenduell im DFB-Pokal an. In der Liga geht es dann am 7. August gegen Aufsteiger Schalke 04 los.

