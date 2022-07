Friedl übernimmt das Amt als Kapitän

Marco Friedl (24) ist der neue Kapitän bei Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen. "Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Jungs. Es ist für mich eine große Verantwortung als Kapitän diesen Verein auf und neben dem Platz zu vertreten", sagte der Innenverteidiger, der vom Team in das Amt gewählt wurde.

Vize-Kapitän wurde Milos Veljkovic. Neben dem Serben und Friedl gehören noch Leonardo Bittencourt, Niclas Füllkrug und Christian Groß dem Mannschaftsrat an.

"Ich denke, wir haben einen Mannschaftsrat, in dem sich die unterschiedlichen Charaktere der Mannschaft widerspiegeln und in dem jeder Spieler einen Ansprechpartner hat. Gemeinsam werden sie Verantwortung übernehmen und als Gruppe die Mannschaft führen", sagte Trainer Ole Werner: "Marco ist daraus als Kapitän gewählt worden. Das ist sicher ein Ausdruck des Vertrauens, das die Spieler in ihn haben. Für ihn sicherlich noch einmal eine neue Rolle, von der ich überzeugt bin, dass er sie gut erfüllen wird."

