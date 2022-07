Rechtsverteidiger Thomas Meunier hat seinen Klub Borussia Dortmund für die Transferpolitik gelobt. "Unsere Neuen passen sehr gut zu uns. Weil sie fußballerisch was draufhaben. Aber auch, weil sie Kämpfer sind", sagte der belgische Fußball-Nationalspieler im kicker-Interview. Der BVB brauche "keine Weltstars", so Meunier, "wir brauchen Spieler, die ihr Herz am rechten Fleck tragen".

Meunier von Transfers begeistert

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der Vizemeister will in dieser Saison den deutschen Rekordchampion Bayern München angreifen. Die Lust auf das, was komme, sei auch im Team spürbar, so der 30-Jährige. Der Tumor-Fund bei Neuzugang Sebastien Haller sei aber "ein Schock für uns alle und auch ein Dämpfer" gewesen.

