Am kommenden Wochenende steigt der Ligagipfel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Manuel Neuer stuft das Duell mit dem BVB im Signal-Iduna-Park am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE bei ligaportal.at) als richtungsweisend ein, aber nicht vorentscheidend für den Kampf um die Meisterschaft. "Das ist immer ein besonderes Spiel, aber es ist noch eine frühe Phase in der Saison", sagte der Münchner Kapitän. Letztmals in der Bundesliga gegen die Bayern gewinnen konnte der BVB vor vier Jahren. Danach gab es noch den Supercup-Sieg 2019. Die Dortmunder warten demnach also schon über drei Jahre auf einen Erfolg gegen die Bayern.

Sadio Mané findet seine Form rechtzeitig vor dem Bundesliga-Topspiel wieder. Der Bayern-Star fiebert seinem ersten Bundesliga-Gastspiel in Dortmund entgegen - und freut sich auf die „Gelbe Wand“. „Ich kenne die ‚Gelbe Wand‘ und weiß, dass das etwas Besonderes ist. Jeder kennt das Stadion in Dortmund, es ist eines der besten der Welt. Dort zu spielen ist fantastisch“, sagte Mané vor dem Topspiel.

„Jeder will dieses Spiel spielen, wir alle freuen uns darauf, es wird sicher spannend und schwierig“, ergänzte der Torjäger des FC Bayern, der beim 5:0 der Bayern in der Champions League gegen Viktoria Pilsen zum „Man of the Match“ gewählt worden war und mit einem Trikottausch noch für eine kuriose Szene gesorgt hatte. Der Senegalese hatte gegen den tschechischen Meister seinen siebten Treffer im 13. Pflichtspiel für den Rekordmeister erzielt.

