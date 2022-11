Baumgartl würde sich über Duell mit Haller freuen

Foto: AFP/SID/UWE KRAFT

Fußball-Profi Timo Baumgartl von Union Berlin freut sich auf dem Spielfeld auf eine Begegnung mit dem ebenfalls an Hodenkrebs erkrankten Sebastien Haller von Borussia Dortmund. "Ich hoffe sehr, dass wir uns dann in der Rückrunde gegenüberstehen. Das wäre für uns beide ein wunderschöner Moment", sagte Baumgartl der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Samstagausgaben).

Der 26 Jahre alte Unioner spielt nach seiner Operation und Chemotherapie bereits wieder, Haller kehrte Ende Oktober auf den Trainingsplatz zurück - allerdings nicht bei Borussia Dortmund, sondern bei seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam im Rahmen der Reha.

Der BVB-Neuzugang habe sich oft mit Baumgartl unterhalten und Tipps zur Chemo ausgetauscht. "Er weiß, dass ich ihm immer helfe und da bin, wenn er irgendetwas braucht", so Baumgartl, der am Bundesliga-Wochenende mit einer Initiative zur Hodenkrebsvorsorge die Menschen sensibilisieren will. Einige Bundesliga-Spieler werden seine Aktion unterstützen, indem sie auf ihren Schuhen das Bild einer lila Schleife tragen.

Baumgartl ist froh, seine Karriere fortsetzen zu können: "Wenn ich aufwache, weiß ich es sehr zu schätzen, dass ich es nicht mehr im Krankenhaus tue und dass ich jeden Tag Fußball spielen kann, dafür bin ich jeden Morgen aufs Neue dankbar". Und auch den Humor hat er in der schweren Zeit nicht verloren: "Ein Klassiker ist inzwischen, dass mir ja niemand mehr auf die Eier gehen kann. Sondern eben nur noch aufs Ei."

© 2022 SID