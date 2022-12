Clemens gelang 2020 das beste deutsche WM-Ergebnis

Gabriel Clemens und der dreimalige Champion Michael van Gerwen greifen bei der Darts-WM im Ally Pally in das Geschehen ein. Als gesetzter Spieler trifft Clemens in Runde zwei auf den Iren William O'Connor. Vor zwei Jahren gelang dem "German Giant" noch der große Coup: Sein Achtelfinaleinzug markierte den bislang größten Erfolg eines deutschen Dartsprofis. Gegen Außenseiter Lewy Williams will hingegen van Gerwen den ersten Schritt zurück Richtung Thron machen.

Das Ticket für das Viertelfinale der Königsklasse haben die Fußballerinnen von Bayern München bereits sicher. Im letzten Vorrundenspiel der Champions League geht es für die Mannschaft von Trainer Alexander Strauß aber im Fernduell mit dem FC Barcelona noch um den Gruppensieg. Während die Münchnerinnen ab 21 Uhr Benfica Lissabon empfangen, spielen die punktgleichen Spanierinnen zu Hause gegen den FC Rosengard.

