Am Freitag eröffnen RB Leipzig und der FC Bayern München in der Deutschen Bundesliga das neue Jahr - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Ein Mega-Duell! Tabellendritter vs. Spitzenreiter! DFB-Pokalsieger kontra Rekordmeister. Zusätzliche Würze ist in das Duell durch diverse Transfers von der Messestadt nach München gekommen. So wechselten bereits Trainer Julian Nagelsmann, Abwehrspieler Dayot Upamecano und ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer von den Sachsen zum FC Bayern. Der vierte Rasenballsportler scheint für kommenden Sommer ante portas, der nächste österreichische Teamspieler: Konrad Laimer.

Ob Konrad Laimer (li.) hier vor einer Woche am Rückreisetag aus dem Winter-Trainingscamp im Hotel Ritz Charlton in Abu Dhabi schon mit FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic telefoniert hat bezüglich eines Transfers von RB Leipzig zum FC Bayern? Der Weggang von den Roten Bullen aus Sachsen scheint sehr wahrscheinlich. Wissen wohl auch Emil Forsberg (Mitte) und Torhüter Örjan Nyland (re.).

Laimer seit 1. Jänner mit "Verhandlungs-Absolution" und ab Sommer ablösefrei

Wie die SPORT BILD berichtet, nahm der 46-jährige FC Bayern-Sportvorstand Hasan Sali­hamidzic nach der Rückkehr des deutschen Rekordmeisters vor wenigen Tagen aus dem Trainingslager in Katar erneut Kontakt mit den ­Beratern von Konrad Laimer, der Agentur „Roof“, auf. Dem Vernehmen nach darf der 24-fache ÖFB-Teamspieler seit dem 1. Januar offiziell mit anderen Klubs verhandeln und einen Vertrag ab dem 1. Juli unterschreiben.

Salihamidzic will dafür sorgen, dass der Transfer zeitnah realisiert wird. Spieler und Klub seien sich prinzipiell über eine Zusammenarbeit ab kommenden Sommer einig.

Mit dem 25-jährigen Salzburger schnappt der FC Bayern nicht nur Coach Marco Rose & RB Leipzig ihre „Monsterballeroberungsmaschine“ (O-Ton FCB-Coach Julian Nagelsmann, der 2019-2021 Laimer in Leipzig coachte) weg, sondern kommt auch den ebenfalls interessierten Premier-League-Klubs wie FC Chelsea oder FC Liverpool zuvor, die bei Laimer anklopften.

Besonderes "Bayern-Bonbon": Nach den Ablöse-Zahlungen für Dayot Upamecano (42,5 Mio. Euro) und Marcel Sabitzer (15 Mio.) gibt es bei Konrad Laimer, dessen Vertrag bei RB Leipzig im Sommer ausläuft und der demzufolge ablösefrei ist, kein "Preisschild".

Eberl wohl machtlos, um ÖFB-Teamspieler bei RB Leipzig zu halten

Der neue RB Leipzig Geschäftsführer Sport, Max Eberl (ehemals VfL Borussia Mönchengladbach), wird da nichts mehr retten können, um eine seiner heißesten "Spieler-Aktien" zu halten. Laut BILD schätzte der 49-jährige, gebürtige Niederbayer im Trainingslager in Abu Dhabi seine Chancen, Konrad Laimer trotz seines im Sommer auslaufenden Vertrags in Leipzig zu halten, als „sehr gering“ ein. Wohlwissend, dass sie praktisch bei 0 Prozent sind.

Fotocredit: IMAGO/Picture Point