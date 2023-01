www.cashpoint.com präsentiert: Das Auftaktmatch der Deutschen Bundesliga in 2023! DFB-Pokalsieger vs. Meister! Tabellendritter vs. Spitzenreiter! RB Leipzig vs. FC Bayern München im Freitagabend-Flutlichtspiel -Spiel der 16. Runde der Deutschen Bundesliga ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Nach 68 Tagen ist die "Fußball-Fastenzeit" in Deutschlands Fußball-Belletage vorbei, geht es in der ausverkauften Red Bull Arena in Leipzig gleich mit diesem Kracher los. Die Generalprobe misslang beim FC Bayern um Ex-RB Leipzig-Coach Julian Nagelsmann, hatte sich der deutsche Rekordmeister am vergangenen Freitag beim Testspiel-Spektakel mit einem 4:4 gegen den FC Red Bull Salzburg zu begnügen. Nun geht es in der Meisterschaft gegen die anderen Roten Bullen aus Sachsen um den ehemaligen RB Salzburg-Coach Marco Rose. Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com und gewinne.

Der Leipziger Marco Rose freut sich auf das Kräftemessen mit Rekordmeister FC Bayern

Foto: IMAGO/Sven Simon



FANtastischer Willkommensbonus!

Bis zu 200 € in Freebets auf cashpoint.com

Sechs Punkte beträgt der Vorsprung nach 15 Spielen für den deutschen Rekordmeister auf Rasenballsport Leipzig. Wenn der FC Bayern München am Freitagabend bei einem seiner Hauptkonkurrenten im Rennen um die Meisterschaft gastiert, so ist das gleich zum Jahresstart eine richtungsweisende Partie. Für den Spitzenreiter von der Isar, für RB Leipzig und die Bundesliga. Gewinnt die Nagelsmann-Elf, droht früh - wieder mal... - Langeweile an der Spitze.

Rose warnt "vor Schlendrian, Verlust von Gier und zu einfachen Fehlern" RB Leipzig will das verhindern. Trainer Marco Rose feierte im Gegensatz zum FC Bayern eine gelungene Generalprobe auf das Match, besiegte am vergangenen Samstag im Test-Match FK Mlada Boleslav überzeugend mit 4:0. Auch wenn der 46-jährige, gebürtige Leipziger auf der Kommandobrücke der Sachsen im Vorfeld klarstellt, dass das Spiel gegen den tschechischen Erstligisten "wenig mit dem FC Bayern zu tun" habe. Rose mahnt: "Ich warne vor Schlendrian, vor Verlust von Gier, vor zu einfachen Fehlern." Nachsatz: "Wir müssen klar bleiben und versuchen, sofort wieder Fahrt aufzunehmen."

Thomas Müller: "Wir werden voller Selbstvertrauen anreisen"

Während der FC Bayern dem 4:4-Testspiel-Remis am Freitag im heimischen FC Bayern-Campus gegen den FC Red Bull Salzburg zum Trotz mit breiter Brust anreist. Seit der einzigen Auswärts- und überhaupt Saison-Niederlage am 17. September in Augsburg (1:0) blieb der Spitzenreiter um die Ex-Leipziger Marcel Sabitzer & Dayot Upamecano in den restlichen 8 BL-Partien vor der Winterpause unbesiegt. Ja holte gar 7 Siege und 1 Remis, darunter sechs Dreier zum Jahresabschluss in Folge.

Im Duell "Messestädter kontra Münchener" sind die "Mia-san-Mia-Bayern", auch wenn deren WM-Teilnehmer nahezu allesamt Negativ-Erlebnisse hatten, voller Zuversicht. Thomas Müller - wer sonst... - schickte auch im Vorfeld der Partie bei RB Leipzig auch schon mal eine Botschaft an den Gegner und die anderen Verfolger in der Fußball-Bundesliga raus. Die 33-jährige Identifaktionsfigur wolle mit dem FCB, bei dem bekanntlich Kapitän & Keeper Manuel Neuer nach seinem Ski-Unfall bis zum Saisonende ausfallen wird, gleich beim Rückrundenstart "ein Zeichen setzen" und punktemäßig weiter davonziehen - und so früh für klare Verhältnisse sorgen. Der 121-malige DFB-Internationale: "Wir werden voller Selbstvertrauen anreisen!"

FANtastischer Willkommensbonus!

Bis zu 200 € in Freebets auf cashpoint.com

RB Leipzig gegen FC Bayern München live