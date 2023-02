Erst im vergangen Sommer wechselte Marcel Sabitzer für kolportierte 15 Mio. Euro von DFB-Pokalsieger RB Leipzig zum FC Bayern München. Beim deutschen Rekordmeister absolvierte der 68-fache ÖFB-Teamspieler 15 Bundesliga- (je 1 Tor + Assist) und 6 Champions League-Einsätze. Stand in der BL 7 Mal in der Startelf und hat Vertrag bis 30.06.2025. Heute um 23:59 Uhr schließt das Winter-Transferfenster in England. Springt der 28-jährige Welser noch Last-Minute durch? Laut SKY wollen die Premier League-Top-Klubs Manchester United und FC Chelsea den gebürtigen Oberösterreicher verpflichten.

Marcel Sabitzer fehlte heute bereits im Training des FC Bayern

Laut SKY habe beide Teams haben bereits ihr Interesse beim FC Bayern hinterlegt, die Münchner führen Gespräche mit ManU, dem englischen Rekordmeister, und dem FC Chelsea, Champions League-Sieger 2021.

Favorit auf die Verpflichtung ist Manchester United, das nach dem Ausfall von Christian Eriksen dringend Ersatz benötigt. Marcel Sabitzer fehlte am Dienstag schon im Mannschaftstraining der Bayern.

"Charakterlich ist er ein Killer, der Junge"

Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat Sabitzer Manchester United über seine Berater mitgeteilt, dass er sich den Red Devils gerne anschließen möchte.

Sabitzer-Berater Roger Wittmann bei Sky: „Dass er spielen will, ist doch klar. Er ist ein Top-Spieler, nicht irgendein Spieler. Ich kann nur sagen, dass Marcel der Unangenehmste ist, wenn er nicht spielt. Er ist der unangenehmste Spieler, wenn er verliert, das ist das Entscheidende. Charakterlich ist er ein Killer, der Junge. So sehen Spieler aus, die immer gewinnen wollen und da muss sich auch der Trainer überprüfen, wer da bei Bayern spielen sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Marcel an der Einstellung oder der Klasse scheitert."

The boss discussed whether any last-minute signings are likely ⬇️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 31, 2023

Fotocredit: SID