Finke lobt die Entwicklung des SC Freiburg

Foto: AFP/SID/PIERRE TEYSSOT

Der langjährige Trainer Volker Finke blickt mit Stolz auf die Entwicklung beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg in den vergangenen Jahren. Vor allem in dieser Saison sei das "eine ganz positive Geschichte, das ist wunderbar für den Klub und die Fans", sagte Finke vor seinem 75. Geburtstag am Freitag im SID-Interview.

Die Breisgauer stehen auf Rang vier und dürfen weiter auf die erstmalige Teilnahme an der Königsklasse hoffen. "Als Spieler äußert man sich am 25. Spieltag einer Saison natürlich so, wenn man Dritter, Vierter oder Fünfter ist, dass man den vierten Platz anstrebt, um die Champions League zu erreichen", sagte Finke, der die Freiburger von 1991 bis 2007 trainiert hatte.

Der Klub habe sich "in vielen Bereichen dem Mittelfeld der Liga angenähert, was die Einnahmen, die Wirtschaftlichkeit oder das Stadion angeht", sagte Finke, der angesichts des Finaleinzugs im DFB-Pokal im Vorjahr oder dem Europa-League-Achtelfinale gegen Juventus Turin kritisch auf eine überzogene Erwartungshaltung blickt: "Gerade weil es die Diskussion gibt, ob das jetzt regelmäßig so ist: Da würde ich vor warnen."

Sorge, dass der aktuelle Trainer Christian Streich den Rekord von 16 Jahren als Coach übertreffen könnte, hat Finke nicht. "Ich würde ihm wünschen, dass er sie einholt. Er selbst wird entscheiden, wie seine Belastbarkeit ist", sagte er. Für Streich, der sich derzeit im zwölften Jahr als SC-Trainer befindet, spiele das Umfeld, das Trainerteam und der Mitarbeiterstab eine wichtige Rolle. "Man kann sich nur wünschen, dass dieser harte Kern bleibt", sagte Finke.

© 2023 SID