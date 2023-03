Zukunft von Niclas Füllkrug bei Werder weiter offen

Foto: FIRO/FIRO/SID

Die Zukunft von Niclas Füllkrug (30) bei Werder Bremen hängt wohl vor allem von der Höhe einer möglichen Ablösesumme für den Nationalspieler ab. "Wenn man über so einen Stürmer verfügt, ist es natürlich das Ziel, ihn zu halten", sagte Werders Leiter Profi-Fußball Clemens Fritz dem Portal Deichstube und ergänzte: "Wir müssen aber immer auch die wirtschaftliche Seite berücksichtigen."

Füllkrugs Vertrag an der Weser läuft noch bis 2025, doch im Sommer soll eine Klausel greifen: Dann büßt der Angreifer angeblich 20 Prozent Gehalt ein. Demnach würde Füllkrug in der neuen Saison bei Werder "nur" noch rund zwei Millionen Euro verdienen.

"Erstmal wollen wir unsere sportlichen Ziele erreichen. Danach werden wir uns sicherlich zusammensetzen und über gewisse Inhalte sprechen", sagte Fritz über eine mögliche Gehaltsanpassung für Füllkrug, um den Nationalspielers in Bremen zu halten.

Füllkrug ist mit seiner starken Saison längst zum Gesicht von Werder geworden. Mit 15 Treffern führt er die Torjägerliste in der Bundesliga an, zuletzt traf der Fanliebling für die Nationalmannschaft gegen Peru doppelt. "Seine authentische Art kommt einfach gut an. Er ist, wie er ist und verstellt sich nicht. Ein sympathischer Typ mit Ecken und Kanten. Das wissen die Leute zu schätzen", sagte Fritz.

© 2023 SID