Schiedsrichter Sascha Stegemann hat seinen klaren Fehler im Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund (1:1) eingeräumt. "Ich ärgere mich ungemein, fühle mich beschissen. Es war eine sehr, sehr kurze Nacht, es geht mir nicht gut damit", sagte der Unparteiische der Bild-Zeitung am Samstag.

Stegemann geriet in Bochum in den Vordergrund

Elfmeter-Pfiff nach Foul an Ex-Salzburger Adeyemi blieb aus

Auch im Interview mit WDR 2 ließ Stegemann (Niederkassel) in sein Inneres blicken: "Man steht mit einem unguten Gefühl auf, weil man sich ärgert, dass man in einer Szene nicht die richtige Entscheidung getroffen hat."

In der 65. Minute hatte Stegemann ein klares Foul des Bochumers Danilo Soares an Karim Adeyemi im Strafraum übersehen. "Nach Betrachten ist es ein Strafstoß in der Situation mit Adeyemi für den BVB. Ich hatte es auf dem Platz allerdings überhaupt nicht so gesehen", sagte er. Es habe für ihn den Eindruck gemacht, "als sei es ein gesuchter Kontakt und Elfmeter gewesen", erklärte Stegemann.

Den Video-Assistenten Robert Hartmann nahm er in Schutz. Hartmann habe sich die Szene zwar angeschaut, aber habe keine offensichtliche Fehlentscheidung wahrgenommen. "Als Schiedsrichter habe ich den Anspruch, die Szene auf dem Spielfeld zu lösen, ohne den Video-Assistenten unnötig in Gebrauch zu nehmen", sagte Stegemann.

