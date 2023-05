Deutschland will das WM-Halbfinale erreichen

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft will bei der WM ihren starken Lauf fortsetzen und gegen Titelkandidat Schweiz in die Runde der letzten Vier einziehen. In Riga bestreitet das DEB-Team von Bundestrainer Harold Kreis ab 15.20 Uhr sein Viertelfinale, die letzten vier Gruppenspiele wurden allesamt gewonnen. Zuletzt zog Deutschland 2021 in ein WM-Halbfinale ein.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United will die Qualifikation für die Königsklasse perfekt machen. Im vorletzten Ligaspiel empfängt United den FC Chelsea. Mit einem Sieg würden die Red Devils Jürgen Klopp und den FC Liverpool definitiv hinter sich lassen und wären nicht mehr von den ersten vier Plätzen zu verdrängen. Anstoß im Old Trafford ist um 21.00 Uhr.

