Daum gewann 1992 mit Stuttgart die Meisterschaft

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der TV-Sender Sky arbeitet an einer Dokumentation über den Fußball-Trainer Christoph Daum. Anlässlich seines 70. Geburtstages am 24. Oktober soll der Film exklusive Einblicke in Daums Karriere und sein Privatleben bieten. Die Doku, in der auch ehemalige Kollegen wie Matthias Sammer, Michael Ballack und Reiner Calmund zu Wort kommen, wird bei Sky und auf dem Streamingdienst Wow zu sehen sein.

"Die Zuschauer können sich darauf freuen, dass sie Details aus dem Fußball erfahren, die nie ohne diese Doku herausgekommen wären. Sie werden den Fußball viel, viel besser verstehen. Auch warum ich bei vielen Vereinen einen Legendenstatus genießen darf. Also spannend, interessant und ein Muss für jeden Fußball-Fan; eigentlich noch wichtiger, als die Tagesschau zu gucken", sagte Daum.

Beim langjährigen Bundesliga-Coach, der 1992 mit dem VfB Stuttgart deutscher Meister geworden war, war im vergangenen Sommer ein Lungenkarzinom entdeckt worden, Daum machte seine Erkrankung im Oktober öffentlich. Aktuell ist er im Kölner Krebszentrum in Behandlung.

