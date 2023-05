Nach Jahren wird in der Deutschen Bundesliga das Titelrennen am letzten Spieltag entschieden. An dem Spitzenreiter Borussia Dortmund (70 Punkte) Mainz 05 empfängt - Samstag, ab 15:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker - und Titelverteidiger FC Bayern München (68) beim 1. FC Köln gastiert - Ligaportal-Liveticker. Im "Herzschlag-Finale" kommt es beim Fernduell der beiden Meister-Kandidaten auch besonders auf die Schiedsrichter an. Jeder Pfiff kann entscheidend sein. Was niemand will – eine Meisterschaft, die durch einen falschen Elfmeterpfiff entschieden wird. Für das Bayern-Spiel wurde der Referee nun ausgetauscht.

Jablonski springt für Zwayer ein

Die Verantwortung bei Borussia Dortmund gegen den FSV Mainz 05 übernimmt der 45-jährige Marco Fritz aus Korb. In Köln gegen den FC Bayern ist Sven Jablonski (33/Bremen) an der Pfeife – so hat es der DFB auf seiner Homepage verkündet, wie immer routinemäßig zwei Tage vor den Partien.

Doch BILD weiß: Der ursprüngliche Plan war ein anderer – der Schiedsrichter bei der Partie 1. FC Köln gegen FC Bayern München wurde kurz vorm Spieltag ausgetauscht! Eigentlich sollte Felix Zwayer (42) das Bayern-Finale pfeifen. Doch der Berliner hat sich krank abgemeldet, Jablonski muss einspringen.

🎙️ #Tuchel zum Personal: "Eric Maxim #ChoupoMoting ist bereit. Die Wiedereingliederung hat letzte Woche schon begonnen, er hat die letzten beiden Einheiten komplett mitgemacht, ohne Reaktion. Wenn das auch nach dem Abschlusstraining so bleibt, wird er mit in den Kader kommen."… pic.twitter.com/TnlQpVTE2j — FC Bayern München (@FCBayern) May 26, 2023

Fotocredit: IMAGO/Team2