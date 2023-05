So ein Herzschlag-Finale wie an diesem 27. Mai 2023 gab es in der Deutschen Bundesliga lange nicht mehr. Letztmals vor 22 Jahren, als der FC Bayern München damals durch ein Last-Minute-Freistoßtor in Hamburg im Fernduell dem FC Schalke 04 den "Meisterteller vor der Nase wegschnappte". Und diesmal wieder einen Ruhrpott-Klub ins "Tal der Tränen" stieß. Der BVB lag vor dem letzten Spieltag in der Pole-Position, ehe die Nerven mitspielten und ein 0:2-Pausenrückstand vs. Mainz 05 für Schockstarre sorgte, am Ende noch 2:2. Zu wenig, da der FC Bayern beim 1. FC Köln durch Musialas Lucky-Punch 2:1 siegte. Statements...

11. Meistertitel in Folge für Thomas Müller und den FC Bayern, der sich dank des besseren Torverhältnisses (+15) gegen den punktgleichen BVB (beide je 71 Punkte) durchsetzte.

"Jamal hatte aber noch einen Moment"

Thomas Tuchel (Cheftrainer FC Bayern München) über...

...das Spiel: „Das beschreibt die Phase, die ich jetzt Trainer war. Ich hatte nach der vergebenen Chance von Leroy das Gefühl, dass es die absolute Analyse ist für die Phase, die ich Trainer bin. Wir hatten zum Glück noch ein letztes Ausrufezeichen. Wir kommen gut ins Spiel, haben alles im Griff. Wir haben Chancen, schießen ein super Tor und gehen in Führung – wie so oft. Wir haben die Chance, nachzulegen und tun es nicht.

Wir verlieren dann komplett die Kontrolle, ohne unterlegen zu sein, durch individuelle Fehler. Dann ist es fast ein über die Zeit kommen, geben dann einen Handelfmeter weg aus dem Nichts, wie die letzten Wochen so viel. Dann hatten wir eine riesige Chance und machen die nicht. Dann dachte ich mir, dass es die Saison in der Kurzzusammenfassung ist. Jamal hatte aber noch einen Moment.“

„Eine Horror-Entscheidung"

...seine Entscheidung, Leon Goretzka nach 10 Minuten wieder auszuwechseln: „Eine Horror-Entscheidung. Es sind aber die letzten 10 Minuten der Saison, wir haben noch mal auf 4-1-3-2 umgestellt und die Offensivsten draufgelassen. Es tut mir leid für ihn.“



…den Abgang von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn: „Ich weiß es seit gestern, heute wurde es in der Kabine bekanntgegeben. Der Hasan hat mich vor acht Wochen angerufen und mit Oli Kahn mich überzeugt und überredet, dass wir das zusammen machen. Ich habe auch meine Co-Trainer überredet und überzeugt. Die waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir zusammen auf die Reise gehen und sie haben es uns zugetraut. Ich muss es auch erst verarbeiten. Es passt dazu: Anstatt zu feiern, haben wir das nächste politische Thema.“



…ob er kommende Saison den FCB trainieren werde: „Davon gehe ich aus.“

„Unglaublich, dass ich so eine Meisterschaft erlebe“

Thomas Müller (Kapitän FC Bayern München) über...

...die Meisterschaft: „Unglaublich, dass ich so eine Meisterschaft erlebe. Es läuft einem kalt am Rücken runter. Wir kassieren den Ausgleich in einer Manier, wie es sich die ganze Saison durchzieht, wieder ein Handelfmeter. Dann haut der Jamal den da unten rein. Da wirst du verrückt.“



...die Saison: „Alle, die sich für den deutschen Fußball interessieren, haben unterschwellig das Gefühl, dass wir es eigentlich nicht verdient haben. Das spreche ich offen aus: Das verstehe ich. Unsere Rückrunde war so chaotisch, auf dem Platz, neben dem Platz – weiß der Kuckuck. Dieser Moment ist dennoch für die Truppe unglaublich. Das ist was, woran man sich erinnert. Da ist Strom drauf.“

"Brauchte eine Minute, damit ich alles checke"

Jamal Musiala (Torschütze FC Bayern München) über...

...sein Meister-Tor: „Es war ein unglaublicher Moment, das Tor zu schießen. Ich habe danach nicht viel nachgedacht, ich habe nur gejubelt. Ich brauchte eine Minute, damit ich alles checke.“



...was Tuchel ihm bei der Einwechslung sagte: „Einfach, dass ich auf der Zehner-Position reinkomme und alles geben soll. Wir hatten nichts zu verlieren und mussten einfach versuchen, ein Tor zu machen. Dieses Mal ging er rein für mich.“



Herbert Hainer (Präsident & Aufsichtsratsvorsitzender FC Bayern München) über den Abgang von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn: „Sie haben mittlerweile mitbekommen, was wir im Aufsichtsrat gestern entschieden haben. Es war uns unheimlich wichtig, es heute erst nach dem Spiel bekanntzugeben, da wir immer gesagt haben, dass wir uns zu 100 % auf den Sport und den Gewinn der Deutschen Meisterschaft konzentrieren wollen.

Wie man sieht, hat das auch geklappt. Wir haben es nun der Mannschaft gesagt. Wir werden morgen um 11:30 Uhr eine Pressekonferenz halten und dann werde ich ihnen alle Details geben. Bitte haben sie Verständnis, dass ich heute nicht mehr dazu sagen will.“

Salihamidzic: „Hätte gerne weitergemacht“

Hasan Salihamidzic (Vorstand Sport FC Bayern München) über seinen Abgang bei den Bayern (bei Sky90): „Es gab ein Gespräch mit dem Aufsichtsrat. Ich hätte natürlich gerne weitergemacht, da ich einfach stolz auf diese Mannschaft bin, die Qualität und den Charakter. Es gibt Situationen im Fußball, wo wenig geht, das haben wir nach dem Trainerwechsel gemerkt. Thomas hat alles in der Champions League und im Pokal versucht. Es war schwierig, dennoch sind wir Meister geworden, das ist schön für uns. Ich akzeptiere das natürlich, hätte aber gerne weiter gemacht, da ich mit dieser Mannschaft nochmal die Champions League gewinnen wollte.

Die Mannschaft ist richtig gut. Da sind gute Charaktere, gute junge Spieler und eine gute Mischung. Ich bin stolz auf die Jungs. Für mich ist es emotional, keine einfache Situation. Dennoch wünsche ich allen viel Glück und Erfolg. Ich möchte mich bei den Jungs herzlich für die wunderbare Reise, die wir gemacht haben, bedanken. Ganz viele Titel, die wir emotional gewonnen haben. Sechs Meistertitel in sechs Jahren ist eine gute Zahl, im Pokal haben wir nicht so gut performt, die Champions Leauge aber einmal gewonnen.

Der FC Bayern steht über allem. Ich habe gute Gespräche mit Uli und Herbert gehabt. Ich möchte der Freund des FC Bayern bleiben und wünsche mir für die Zukunft, dass der FC Bayern erfolgreich bleibt. Ich bin immer emotional, wenn es um den FC Bayern geht. Ich habe viele schwierige Situationen gehabt, aber auch schöne und viele gute Titel gehabt. Ich bedanke mich für die letzten sechs Jahre und wünsche allen viel Glück und Erfolg.“

"Bitte um Verständnis, dass ich nicht die analytischste Analyse ziehen kann"

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund) über...

...die Meisterschaft: „Was ich als erstes sagen möchte: Glückwunsch an den FC Bayern München. Wer am Ende nach 34 Spieltagen ganz oben steht, hat es verdient. Deshalb Glückwünsche, auch wenn es extrem schwer ist.“



...das Spiel: „Wir sind sehr früh in Rückstand geraten, haben sofort das 2. Gegentor kassiert. Dann haben wir gespürt, dass es sich heute nicht ganz so leicht anfühlt und der Ball nicht so gerollt ist, wie in den Wochen zuvor. Wenn man sieht, wie die Jungs bis zum Schluss dran geglaubt und gekämpft haben, sieht man, wie eng es ist. Wenn der Elfmeter nicht verschossen wird, am Ende das Ding nicht knapp Abseits ist, sondern wir da schon den Ausgleich erzielen, dann brennt es nochmal. Es fällt mir gerade sehr schwer. Ich bitte um Verständnis, dass ich nicht die analytischste Analyse hier ziehen kann.“



…ob die Erwartungshaltung zu groß gewesen sei: „Das glaube ich nicht. Man hat gespürt, dass die ganze Stadt und das Stadion es unbedingt wollten. Dafür können wir uns nur bedanken. Das ist das, was wir uns erarbeitet hatten. Es fühlt sich heute komplett beschissen an, das ist klar. Wenn man es sich nüchtern anguckt, hatten wir heute die riesige Chance, es zu schaffen, obwohl wir in der Hinrunde so häufig gepatzt hatten. Wenn man sich die Rückrunde ansieht, haben wir es verdient, in dieser Situation zu sein. Wenn man jetzt sieht, wie die Jungs auf dem Boden liegen und mit dieser Leere in der Kabine sitzen, fühlt es sich sehr unfair an.“



…wie er mit der verlorenen Meisterschaft umgehen werde: „Es ist schwer. Es fühlt sich gerade alles sehr leer an. Dennoch weiß ich, dass es morgen einen neuen Tag gibt und es weiter geht. Wir waren vor dem Spieltag 90 Minuten davon entfernt, die Meisterschale zurück nach Dortmund zu holen. Am Ende waren wir ein Tor davon entfernt. Das war sehr nah und ab morgen sind wir wieder 34 Spieltage davon entfernt.

Dann werden wir es verarbeiten, aufstehen und ab Anfang Juli alles investieren, um es noch besser zu machen als dieses Jahr. Wir sind in den letzten Wochen und Monaten auf einem richtig guten Weg gewesen. Jetzt geht es darum, die nächsten 34 Spieltage zu nutzen, um es endlich zu schaffen.“

"Heute fällt es schwer, das Ganze einzuordnen"

Mats Hummels (Kapitän Borussia Dortmund) über...

… die Unterstützung der Fans nach dem Spiel: „Es zeigt, was für großartige Fans wir haben und was ein toller Verein das ist. Wenn wir ehrlich sind, wollten wir alle zusammen feiern. Das ist nur ein minimaler Trost.“



…das Spiel: „Ich kann es nicht genau greifen. Mainz war super effektiv am Anfang, mit zwei Torchancen und zwei Toren in der 1. Halbzeit. Von den zwei frühen Gegentreffern und dem vergebenen Elfmeter haben wir uns beeindrucken lassen. Dann ist es die Effektivität vorm Tor. Bälle, die rein müssen, damit es flüssiger vorne klappen kann mit dem Spiel drehen. Heute fällt es schwer, das Ganze einzuordnen.“



…ob die Atmosphäre vor dem Spiel bedrückend war: „Die Atmosphäre war eher beflügelnd. Vor dem Spiel vorm Stadion und auf dem Feld war es unfassbar. Es war eine Atmosphäre, wie ich sie selten erlebt habe.“



…ob er die Zwischenstände aus Köln mitbekommen habe: „Man hat den Jubel mitbekommen. Dadurch, dass es irrelevant für uns war - wir mussten eh gewinnen - habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Als in der 90. das Stadion sehr ruhig war, hat man sich denken können, dass es nicht beim 1:1 geblieben ist. Es wäre schön gewesen, wenn wir das 2:2 fünf Minuten früher machen, damit es nochmal brennt. So konnten wir nur ein paar lange Bälle machen. Es ist eine brutale Enttäuschung.“



…ob der BVB die Meisterschaft verdient hätte: „Am Ende stehen wir punktgleich da und das Torverhältnis entscheidet. Wir hatten es in der eigenen Hand, haben es uns erarbeitet mit einer grandiosen Rückrunde. Heute hätten wir es zumachen müssen und das haben wir nicht. Das lag ganz allein an uns.“



…wie er mit der verspielten Meisterschaft umgehen werde: „Es ist tough. Die nächsten Tage werden brutal. Mal schauen, ich bin eigentlich jemand, der sehr für sich sein möchte. Es wird schwer, das Ganze zu verarbeiten und wird länger als ein paar Tage dauern.“

"Sie haben alle 4 Spiele als Tabellenführer nicht gewonnen"

Dietmar Hamann (Sky Experte) über...

...die verspielte Meisterschaft des BVB: „Heute waren sie das 4. Mal Tabellenführer. Sie haben alle 4 Spiele als Tabellenführer nicht gewonnen und dann haben sie es einfach nicht verdient. Die Bayern haben ihnen so viele Sachen angeboten. Heute einer der ersten warmen Tage – das hat nicht geholfen – und du gehst mit 0:1 in Rückstand, verschießt einen Elfmeter und die schießen das Zweite.

Dann merkst du, dass du drei Tore schießen musst. Selbst nach dem 1:2 hatte ich nie das Gefühl, dass sie über längere Zeit Druck aufbauen und sich Chancen erspielen. Durch Moukoko wurde es etwas besser.“

Hamann: „An Respektlosigkeit nicht zu überbieten“

...den Abgang von Oliver Kahn & Hasan Salihamidzic (Foto) beim FC Bayern: „Absolut respektlos. Wenn Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic vorgeworfen wird, dass sie dieses ‚mia san mia‘ oder sich nicht Bayern-like verhalten haben – wenn das eine Minute nach Spielende der kicker schreibt, muss ich mich fragen, welche Leute da in der Verantwortung sind. Das hat ein Hasan Salihamidzic nicht verdient und ein Oliver Kahn auch nicht. Du kannst über die Arbeit der beiden denken, was du willst. Aber zwei so verdiente Spieler und Funktionäre – das unmittelbar nach dem Abpfiff durchzustecken, ist unwürdig.

Wenn die Bayern denken, dass wenn Kahn und Salihamidzic weg sind, es besser wird, werden sie sich anschauen. Das, was sie heute gemacht haben, ist an Respektlosigkeit nicht zu überbieten. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Es muss vom Verein kommen, es gab wohl eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung, wo das beschlossen wurde. Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Egal wer jetzt übernimmt, da müssen die Bayern jetzt aufpassen. Das, was sie jetzt machen, ist dem FC Bayern unwürdig. Sie müssen aufpassen, dass sie nicht auseinanderfallen.“



... ob Tuchel bei Bayern verbleibt: „Du bist sportlich verantwortlich. Wenn so mit den Leuten umgegangen wird, stellst du dir die Frage, ob du für diesen Verein arbeiten willst. Die Frage muss er sich stellen, er ist ein sehr konsequenter Mann. Wenn er zu dem Entschluss kommt, dass das nicht das ist, was er will, halte ich es für nicht ausgeschlossen, dass er bald nicht mehr Trainer ist beim FC Bayern München – auf eigenen Wunsch.“

"Wieder einmal haben Dortmundern Nerven einen Streich gespielt"

Lothar Matthäus (Sky Experte) über...

...Meisterschaft des FC Bayern: „Gratulation an die Bayern. Sie waren nicht stark in dieser Saison, aber niemand war stärker. Die Dortmunder hatten es in der Hand und wieder einmal haben ihnen Nerven einen Streich gespielt. Die Bayern-Fans feiern eine Meisterschaft, wie wir sie seit elf Jahren nicht erlebt haben – am letzten Spieltag. Überraschungen, Überraschungen – Drama, Drama.“



…den Abgang von Oliver Kahn & Hasan Salihamidzic beim FC Bayern: „Hasan und Oliver haben ihren Job so gut es ging, nach ihrer Auffassung, gemacht. Es war nicht Bayern-like und daher kam es zu diesen Trennungen. Überraschend die Geschwindigkeit, ähnlich wie bei Julian Nagelsmann. Es ist schön, dass man klare Entscheidungen trifft.“

