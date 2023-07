Der italienische Europacup-Finalist AS Rom steht einem Bericht des Corriere dello Sport zufolge in Verhandlungen mit dem FC Bayern München über einen Transfer von Marcel Sabitzer. Demnach soll der österreichische Fußball-Nationalspieler bereits seine Zustimmung erteilt haben. Der 29-jährige Oberösterreicher war zuletzt an Manchester United ausgeliehen.

Sabitzer gilt als Wunschkandidat von Mourinho

Foto: AFP/SID/DARREN STAPLES

Laut Corriere ist auch mit der Roma ein Leihgeschäft über zwei Jahre mit anschließender Kaufoption im Gespräch. Sabitzer soll ein Wunschkandidat des Trainers Jose Mourinho sein.

