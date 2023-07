Fofana bekam drei Kurzeinsätze in der Premier League

Foto: IMAGO/Katie Chan/IMAGO/Katie Chan/SID/IMAGO/Katie Chan

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat sich im Angriff verstärkt. Wie der Champions-League-Starter am Dienstag mitteilte, kommt David Datro Fofana per Leihe für ein Jahr vom FC Chelsea nach Köpenick. Der 20 Jahre alte Ivorer war erst Anfang des Jahres vom norwegischen Klub Molde FK nach London gewechselt. Dort kam er bislang auf drei Kurzeinsätze in der Premier League.

"Davids Tempo und seine flexiblen offensiven Qualitäten sind für uns hochinteressant. Wir wollen einen weiteren torgefährlichen Spieler, der unserem Angriffsspiel zusätzliche Impulse verleihen wird", sagte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Fofana selbst fügte an: "Der Klub hat sich lange und intensiv um mich bemüht, und das will ich jetzt mit guten Leistungen zurückzahlen."

© 2023 SID