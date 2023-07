Hoffenheim möchte sich den Anforderungen anpassen

In seiner neuen Position als Geschäftsführer hat Alexander Rosen die sportliche Abteilung des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim neu aufgestellt. Wie die Kraichgauer am Donnerstag mitteilten, übernimmt Bastian Huber (43) die neu geschaffene Position des Technischen Direktors. Ex-Profi Pirmin Schwegler (36) rückt zum Leiter Profifußball auf, Maximilian Vollmar (37) wird Leiter der Lizenzspielerabteilung.

"Die TSG Hoffenheim ist in ihrer Organisation seit Jahren schlank aufgestellt. Die intern wie extern zu bewältigenden Aufgaben sind in dieser Zeit aber erheblich und kontinuierlich gewachsen", sagte Rosen: "Wir werden auch künftig unsere Struktur nicht aufblähen, aber in einem moderaten Maß den Anforderungen anpassen, die an einen modernen und ambitionierten Profiklub gestellt werden."

Als bisheriger Direktor Profifußball war Rosen Ende Juni in die Geschäftsführung befördert worden. Der 44-Jährige hatte bereits angekündigt, die Verantwortung in der sportlichen Abteilung auf mehrere Schultern verteilen zu wollen.

