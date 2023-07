Mane startet mit den Bayern in die Saisonvorbereitung

Thomas Müller kam mit einem Lächeln, Sadio Mane zu Fuß und Leroy Sane viel zu früh: Meister Bayern München hat am Donnerstag als letzter der 18 Fußball-Bundesligisten seine Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Die Stars, darunter die noch fehlenden Nationalspieler und der wechselwillige Alexander Nübel, wurden ab 7.30 Uhr im Krankenhaus "Barmherzige Brüder" untersucht.

Team-Internist Roland Schmidt führte die Tests durch und checkte alle inneren Organe wie Herz, Lunge und Nieren. Danach standen die obligatorischen Leistungstests an der Säbener Straße an. Das erste Mannschaftstraining ist für Samstag geplant. Dann geht es auch ins fünftägige Trainingslager an den Tegernsee.

Die ersten Profis hatten bereits zu Wochenbeginn die Arbeit aufgenommen. Dabei stellten sich alle diejenigen Spieler wie Manuel Neuer oder Serge Gnabry vor, die zuletzt wegen Verletzungen noch nicht voll belastbar gewesen waren. Am Dienstag legte mit Konrad Laimer der erste Neuzugang los.

Neuer trainierte derweil am Donnerstag abermals auf dem Platz am Klubgelände. Ob er auf der Asienreise mit drei Testspielen (24. Juli bis 3. August) dabei ist, ist weiter offen. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Bayern am 12. August mit dem Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig, sechs Tage später starten sie bei Werder Bremen in die Bundesliga-Saison.

Ob Wunschstürmer Harry Kane dann schon und Mane noch dabei sind, bleibt abzuwarten. Bei Kane bereiten die Münchner aktuell ein drittes Angebot an Tottenham Hotspur vor. Mane soll mitgeteilt worden sein, dass man nicht mehr mit ihm plane. Interesse soll aus Saudi-Arabien bestehen.

