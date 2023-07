Der FC Bayern München bestreitet im Rahmen seiner Saisonvorbereitung ein weiteres Testspiel. Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft am Rande seines Trainingslagers am Tegernsee am Dienstag (18. Juli) auf den ortsansässigen FC Rottach-Egern. Anpfiff der Partie gegen das Team aus der Kreisklasse ist um 18.30 Uhr im Stadion am Birkenmoos.

Der FC Bayern München testet gegen Rottach-Egern

Generalprobe am 7. August gegen Hütter-Klub AS Monaco

Es ist das erste von bislang fünf angesetzten Vorbereitungsspielen. Nach dem fünftägigen Trainingslager von Samstag bis 20. Juli begeben sich die Bayern vom 24. Juli bis 3. August auf Asienreise. In Tokio finden die Begegnungen mit Champions-League-Sieger Manchester City (26. Juli) und Kawasaki Frontale (29.) statt, in Singapur ist der FC Liverpool (2.8.) Gegner.

Die Generalprobe für die neue Saison steigt am 7. August in Unterhaching gegen die AS Monaco, um den österreichischen Neo-Cheftrainer Adi Hütter (zuvor u.a. VfL Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Red Bull Salzburg).

Das erste Pflichtspiel für das Team von Trainer Thomas Tuchel ist der Supercup fünf Tage später gegen Pokalsieger RB Leipzig, am 18. August beginnt für den Titelverteidiger die Bundesliga-Saison auswärts beim SV Werder Bremen.

