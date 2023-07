Darmstadt unterliegt dem Hessenligisten aus Gießen

Aufsteiger Darmstadt 98 hat seinen dritten Test in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison verloren. Beim Hessenligisten FC Gießen unterlagen die Lilien am Sonntag 0:2 (0:0), für die Tore sorgten Jorden Aigboje (60.) und Leonid Akulinin (70.).

"Wir haben heute zurecht verloren, weil wir nicht unseren besten Tag erwischt haben. Solche Spiele gibt es eben aber auch in einer Vorbereitung", sagte Trainer Torsten Lieberknecht.

Darmstadt bezieht vom 22. bis 30. Juli ein Trainingslager in Herxheim. Am 14. August geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals zum FC 08 Homburg (18 Uhr/Sky), am folgenden Wochenende feiert Darmstadt im Hessen-Derby bei Eintracht Frankfurt die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga.

